De Rossi vs De Zerbi: così uguali, così diversi

Un anno e cinque mesi per entrare nella storia del club: il Brighton è arrivato per la prima volta in Europa con De Zerbi, con tanto di qualificazione del turno da prima del girone: vette mai toccate prima. In Premier League il percorso è un po’ più lungo, ma relativamente breve per entrare nella storia degli allenatori europei. Sono già tanti quelli che citano De Zerbi come punto di riferimento e tra questi c’è anche De Rossi. Sono diversi i punti in comune: calcio posizionale, prima costruzione con l’idea di ricorrere a dei rischi per avere dei vantaggi. Ci sono però anche delle differenze. Appena arrivato, De Rossi ha voluto fare chiarezza per ruolo del portiere. Ora gioca Svilar al posto del più esperto Rui Patricio e nella gara contro il Feyenoord è risultato decisivo, mentre De Zerbi alterna due estremi difensori. Uscendo poi dalla sfida affascinante tra i due allenatori, c’è una grossa differenza che forse potrebbe spostare la qualificazione dalla parte della Roma, ossia l'esperienza. Per il Brighton si tratta della prima volta in una sfida a eliminazione diretta in ambito europeo, mentre per i giallorossi si tratta ormai di una dolce abitudine.

