Il portiere-eroe dello spareggio col Feyenoord: "Ogni volta che entro in questo stadio sembra sempre più speciale, è pazzesco. È stata una notte incredibile. Rigori? Riesco a restare freddo, a non sentire la pressione". Nel 2017 era diventato il più giovane portiere a parare un rigore in Champions League

31 ottobre del 2017, Manchester United contro Benfica: Martial calcia su rigore e un giovane portiere serbo para. Mile Svilar, anni 18 e 65 giorni, che quella volta diventa il più giovane portiere ad aver mai parato un rigore nella moderna Champions League . Proprio lui, l'eroe della notte dell'Olimpico contro il Feyenoord: "Una serata incredibile - dice lui, emozionato, a Sky Sport -, ho lavorato tutta la mia vita per questo . Ogni volta che entro in questo stadio sembra sempre più speciale, è pazzesco".

"La fiducia di De Rossi si trasforma in performance"

Due rigori parati, quasi in fotocopia. Qual è il segreto? "Riesco a restare freddo, a non sentire la pressione - dice Svilar -, potevo pararne anche un terzo, ma l'importante era passare. Ho studiato con l'allenatore dei portiere i tiratori, poi in quel momento decido dove andare. De Rossi? È molto importante per me, la sua fiducia si trasforma in performance sul campo. Sono più tranquillo e lo ringrazio".