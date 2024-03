Milan, Thiaw titolare contro lo Slavia Praga

Prosegue la preparazione del Milan in vista della partita di giovedì 7 marzo contro lo Slavia Praga a San Siro valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Pioli ritrova dal primo minuto Thiaw e potrà contare sull'intera rosa tranne l'infortunato Pobega. Quasi certo l'impiego di Florenzi e Leao che saranno squalificati in campionato contro l'Empoli. Dubbio a centrocampo tra Bennacer e Reijnders. Le ultime dal nostro inviato a Milanello

