Di nuovo Europa. Dopo la vittoria contro la Lazio in campionato che ha dato al Milan il +9 in classifica sulla quinta e +10 sulla sesta, la squadra di Pioli torna in Europa contro lo Slavia per l'andata degli ottavi di Europa League, live giovedì 7 marzo alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, in streaming su NOW e Sky Sport 4K. Così Pioli ha presentato la partita a Sky.

Pioli in conferenza stampa: "Leao può essere decisivo in ogni partita"

L'analisi dell'allenatore rossonero è proseguita in conferenza, a partire dalle favorite per la vittoria finale. Pioli aveva indicato Leverkusen, Liverpool e Atalanta come le maggiori accreditate al titolo: "Non guardiamo troppo avanti, le partite in Europa sono tutte difficili, sicuramente dobbiamo avere l'entusiasmo di far bene. Una qualità per arrivare fino in fondo? La qualità dei miei giocatori. Abbiamo fatto grandi passi in avanti nel corso degli anni. Pulisic e le polemiche? Non deve essere difeso, la sua storia parla per lui". Su Leao: "Ha le qualità per essere determinante in ogni partita e deve pensare di poterlo fare sempre; segnando, facendo segnare o facendo da riferimento per l'attacco". Sul rapporto coi giocatori e lo Slavia: "Devo essere chiaro, diretto e corretto, ma poi devo scegliere, mettendo sempre davanti a tutto le mie idee e il bene della squadra. Il blasone europeo del club non scende in campo, dobbiamo far valere la nostra forza".