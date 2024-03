Pioli non dovrebbe cambiare nulla in attacco rispetto alla Lazio, coi soliti tre alle spalle di Giroud. Torna dal 1' Reijnders, con Bennacer verso la panchina. Florenzi (squalificato nella prossima di campionato al pari di Leao) preferito a Calabria. Dietro non gioca Thiaw ma ancora Gabbia. Partita LIVE giovedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, in streaming su NOW e Sky Sport 4K