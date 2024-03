Dove vedere Roma-Brighton

La partita tra Roma e Brighton, valida per l'andata degli ottavi di Europa League, si gioca oggi, giovedì 7 marzo alle ore 18.45 su Sky . Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Dario Massara, commento di Giancarlo Marocchi. A bordocampo Paolo Assogna, Angelo Mangiante e Francesco Cosatti. Diretta Gol con Riccardo Gentile. Da non perdere su Sky Sport Uno e Sky Sport 24, alle 18 e alle 23 studi pre e post partita con Leo Di Bello in conduzione; con lui, Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis, Margherita Cirillo. Su Sky Sport 24 appuntamento anche alle 20 per il post degli incontri delle 18.45 e il pre di quelli delle 21. Si possono seguire anche tutte le partite grazie a Diretta Gol , per seguire gli incontri in contemporanea, nei due diversi orari, alle 18.45 e alle 21.

I numeri di Roma e Brighton

La Roma ha vinto sette delle ultime otto partite casalinghe contro club inglesi in tutte le competizioni europee, comprese le ultime quattro di fila, dopo la sconfitta per 2-0 contro il Manchester City nella fase a gironi della Champions League 2014-15. Questa sarà la prima sfida tra il Brighton e una squadra italiana nelle competizioni europee; le formazioni inglesi hanno passato il turno di una fase a eliminazione diretta in sette degli otto incontri contro le italiane in Europa League – tra cui gli ultime cinque – da quando il Tottenham è stato eliminato dalla Fiorentina nel 2014/15 ai sedicesimi. La Roma ha perso solo una delle ultime 23 partite in casa in Europa League (17 vittorie, 5 pareggi), 1-2 contro il Real Betis nella fase a gironi del 2022/23, da allora ha ottenuto otto successi nelle successive nove gare interne nella competizione (un pari). La Roma ha pareggiato entrambe le ultime due sfide nelle competizioni UEFA (doppio 1-1 vs Feyenoord nel playoff di questa Europa League) e non resta a secco di vittorie da oltre due partite in campo europeo dalla stagione 2019/20 (in quel caso due pareggi e una sconfitta nella fase a gironi dello stesso torneo). Nella prima stagione in una competizione europea, il Brighton ha raggiunto per la prima volta la fase a eliminazione diretta; è prima squadra inglese a raggiungere questa fase al debutto nelle principali competizioni europee – esclusi preliminari – dal Bolton Wanderers nel 2005/06 in Coppa UEFA. Roberto De Zerbi ha incrociato otto volte la Roma da allenatore in Serie A, restando imbattuto nei tre confronti più recenti (1 vittoria, 2 pari) dopo aver raccolto appena un pareggio e quattro sconfitte nei primi cinque. L’attuale tecnico del Brighton ha inoltre incassato una media di 2,5 gol a partita (20 in totale) contro i giallorossi nel massimo campionato italiano, dove ha guidato Palermo, Benevento e Sassuolo tra il 2016 e il 2021.