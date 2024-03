De Rossi medita un ampio turnover in vista del ritorno degli ottavi di Europa League contro il Brighton di De Zerbi LIVE giovedì 14 marzo alle 21 su Sky e NOW: dopo il 4-0 dell'andata, l'allenatore giallorosso dovrebbe cambiare 5-6 uomini rispetto al pari di Firenze. In difesa torna Celik, a centrocampo spazio a Bove. Possibili chance anche per Zalewski, Azmoun e Baldanzi nel tridente offensivo. Nel VIDEO sopra le ultime da Trigoria

