De Rossi: "Sorteggio? Nessuno vorrà incontrarci"

L'allenatore giallorosso commenta il passaggio ai quarti di Europa League nonostante la sconfitta di Brighton: "Il grosso era stato fatto all'andata ma dovevamo venire qui e fare una gara seria come abbiamo fatto. Il Brighton è forte e c'è stato un passettino in avanti per quanto riguarda la personalità". Sul sorteggio: "Siamo pronti ad affrontare chiunque"

E' ovviamente soddisfatto Daniele De Rossi per il passaggio ai quarti di finale della sua Roma nonostante la sconfitta di Brighton: " Squadra promossa già solo per aver raggiunto la qualificazione , il grosso del lavoro era stato fatto all'andata ma questa gara era da fare in maniera seria, c'è un passettino avanti dal punto di vista della personalità - dice - Potevamo fare meglio quando abbiamo avuto la palla noi per respirare un pochettino". Baldanzi proposto dall'inizio: "Io lo vedo ogni giorno migliorare, bisogna fare i conti anche con l'età in uno stadio difficile contro una squadra forte, ha fatto un'ottima partita, è sempre stato forte ma lui è sempre di più da Roma e dovrà ancora migliorare tanto specialmente sotto porta".

"Il sorteggio? Siamo pronti ad affrontare chiunque"

Nello specifico sulle difficoltà proposte dalla gara: "Potevamo gestire meglio la palla ma questi te la fanno toccare poco e per questo quando ce l'abbiamo dobbiamo fare meglio, siamo andati un po' in affanno, abbiamo calciato troppe volte lungo, dovevamo gestirla un po' e farli correre all'indietro - spiega ancora - La squadra già era in condizione fisiche buone, si va forte in allenamento, tutti, e le prestazioni atletiche e fisiche che in Europa servono arrivano". Sulle cose da migliorare: "Dobbiamo fare un passettino in più con la palla, abbiamo le qualità per farlo". Sul sorteggio: "Sono squadre che si devono affrontare penso che il Feyenoord e il Brighton sono molto forti, siamo pronti ad affrontare qualsiasi avversario, un sorteggio un po' più comodo non farebbe schifo ma siamo pronti a giocare contro chiunque, è stimolante, anche gli altri non saranno felici di incontrare la Roma".