De Zerbi: "Noi feriti, orgoglioso di questa gara"

L'allenatore del Brighton commenta il successo della sua squadra che non vale però l'accesso ai quarti di Europa League: "Sono orgoglioso di questi ragazzi, hanno voluto fare una gara del genere perché erano feriti, ma non dovevano dimostrare niente, perché il Brighton è questo di questa sera, lo è sempre stato".

C'è necessariamente del rammarico nelle parole di Roberto De Zerbi dopo l'eliminazione del Brighton per mano della Roma, ma anche tanta soddisfazione per la vittoria 1-0 e per la prestazione mostrata in campo a caccia di una rimonta complicatissima dopo lo 0-4 dell'andata: "C'è la soddisfazione di aver visto una squadra che aveva voglia, ma lo sapevo, avevo detto all'Olimpico che era stata una sconfitta pesante ma avevo detto anche ai ragazzi a loro volevo ancora più bene perché affrontavano un momento difficile".