Dove vedere Brighton-Roma

I numeri di Brighton e Roma

Questo sarà solo il secondo confronto tra Brighton e Roma in competizioni europee, dopo la vittoria per 4-0 da parte della squadra italiana nella gara d’andata; nella storia dell’Europa League nessuna squadra è mai riuscita a ribaltare uno svantaggio di quattro gol maturato all'andata nella fase a eliminazione diretta della competizione. La Roma ha vinto solo una delle 22 trasferte giocate in Inghilterra in competizioni europee (8 pareggi, 13 sconfitte): 1-0 contro il Liverpool negli ottavi di finale della Coppa UEFA 2000/01; in più, i giallorossi non vincono da 14 gare esterne contro squadre inglesi (5 pari, 9 sconfitte). Nella gara d'andata, il Brighton è diventato il primo club inglese a perdere una partita di Europa League con quattro gol di scarto da quando l'Everton venne sconfitto in casa per 1-5 dall'Atalanta nel novembre 2017, e la prima squadra inglese a farlo nella fase a eliminazione diretta della competizione. La Roma potrebbe disputare i quarti di finale in quattro stagioni di fila in competizioni europee per la prima volta nella sua storia. Dopo la vittoria per 1-0 in Conference League contro il Vitesse nel marzo 2022, la Roma non ha vinto nessuna delle ultime sette gare esterne giocate nella fase a eliminazione diretta delle principali competizioni europee (4 pareggi, 3 sconfitte). La Roma è rimasta imbattuta in 12 delle ultime 13 partite in Europa League (7 vittorie, 5 pari): l’unica sconfitta nel periodo è arrivata contro lo Slavia Praga lo scorso 9 novembre. La Roma ha pareggiato le ultime due trasferte in Europa League (contro Servette e Feyenoord), i giallorossi non registrano almeno tre pareggi fuori casa di fila in competizioni europee dal periodo tra il marzo e il novembre 2003.