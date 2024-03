L'Atalanta trova il Liverpool: date e orari

L'avversaria

Sorteggio durissimo per i nerazzurri, che pescano una delle candidate alla vittoria nella competizione. In lotta per il titolo in Premier League (vetta condivisa con l'Arsenal, City a-1), già vincitrice della Coppa di Lega e dal cammino quasi perfetto in questa Europa League: prima nel girone davanti al Tolosa, devastante agli ottavi contro lo Sparta Praga schiacciato con un complessivo 11-2. Sarà l'ultima stagione ad Anfield di Jurgen Klopp, che vuole chiudere in bellezza: al netto dei tantissimi infortunati, che hanno costretto l'allenatore a ricorrere a baby talenti, la rosa è infarcita di campioni in tutti i reparti: da Alisson a Van Dijk, da Alexander-Arnold a Mac Allister e Szoboszlai fino all'attacco atomico con Salah, Nunez, Gakpo e Diaz. Non è un caso che nessuna squadra abbia segnato più gol (28) nelle competizioni Uefa di questa stagione. E non sarà la prima volta contro la Dea.