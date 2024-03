Derby inedito

Un derby italiano in Europa non è un inedito in assoluto, ma sarà il primo di sempre in competizioni europee tra Milan e Roma. I rossoneri hanno vinto entrambe le partite di campionato contro i giallorossi: 2-1 all'andata a Roma e 3-1 a San Siro, ma contro la squadra di Mourinho, per cui quel ko a Milano fu decisivo: De Rossi subentrò in panchina dalla sfida successiva a quella coi rossoneri. Attenzione anche al tema calendario: per la Roma l'andata sarà dopo il derby con la Lazio, per il Milan ritorno sarà prima del derby con l'Inter.