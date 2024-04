Gasperini: "Il Liverpool è il modello più bello"

L'allenatore dell'Atalanta ha presentato così la sfida di Europa League contro il Liverpool: "Una squadra che non ha mai cali di prestazione, Klopp ha un'identità precisa. Bisogna non esaltarsi troppo per le vittorie e non abbattersi dopo i risultati negativi"

Giornata di vigilia per l'Atalanta e per Gian Piero Gasperini che presenta la sfida di Europa League contro il Liverpool sul prato di Anfield: "E' sempre un'emozione venire qui, è uno stadio tra i più belli d’Europa. Anche per l’ambiente che si respira, l’altra volta era senza pubblico, domani sarà pieno e vedremo il vero Anfield", ha detto a Sky Sport.

Come viene visto da Bergamo il Liverpool? E che Atalanta vedremo dopo la doppia sconfitta?

"Sono state due sconfitte che hanno cancellato la vittoria di Napoli, avvenuta solamente poco più di una settimana fa. Siamo nella condizione di giocare questa gara per riscattare soprattutto la sconfitta di Cagliari. Questa però è un’altra competizione, giochiamo contro la prima della Premier e questo è il modello più bello da vedere, sarà una partita dove dovremo fare il massimo per fare bella figura. Rispetto a 4 anni fa sono cambiate le squadre, sarà un’esperienza di crescita anche per i nostri giocatori".

Gli ultimi risultati sono un dazio da pagare quando sei in fondo alle competizioni?

"Si gioca tanto, non fai nemmeno in tempo a gioire dopo una vittoria. Passi dall’alto al basso con l' umore, questo succede perché sei dentro a tutto. Ed è per questo che bisogna non gioire troppo quando si vince né abbattersi dopo i risultati negativi".

Il Liverpool è una corazzata: quanto credete sia distratto dallo sprint della Premier?

"Io neanche una virgola, loro non sono mai distratti, anche se cambiano qualche elemento. Giocano con continuità, ma sono abituati a giocare tante partite".

Capitolo Klopp: qual è la più grande qualità rispetto a tanti altri allenatori?

"Ha un'identità precisa. Loro hanno altre possibilità mentre l'Atalanta deve vendere per ringiovanirsi e riproporsi. Lui è stato un riferimento, le sue squadre sono spettacolari".