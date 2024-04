Notte magica per l'Atalanta, che batte il Liverpool 3-0 nell'andata dei quarti di finale di Europa League. Scamacca realizza una doppietta da sogno e diventa il primo italiano nella storia a segnare due gol ad Anfield contro i Reds. La terza rete porta la firma di Pasalic. Prestazione eccellente anche per Ederson. Questa è l'impresa di Gasperini, che ha preparato la squadra in modo perfetto. Di seguito le pagelle a cura di Federico Zancan



LIVERPOOL-ATALANTA 0-3: GOL E HIGHLIGHTS