Pioli e De Rossi presentano Milan-Roma

Nel video le parole degli allenatori di Milan e Roma prima del derby d'Europa nei quarti d'andata di Europa League. Pioli sulla sfida di San Siro: "Momento decisivo per la nostra stagione". De Rossi rilancia: "Non siamo qui per fare le comparse". Match in diretta alle ore 21.00 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

LE PROBABILI FORMAZIONI