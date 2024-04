Aldo Serena commenta a Sky la sconfitta del Milan: "La fascia sinistra rossonera è mancata clamorosamente in fase offensiva e difensiva, non erano presenti e non avevano mordente. Leao a volte è parso irritante. Si può sbagliare, ma l'intenzione di aiutare i compagni deve esserci. Theo invece si è 'svegliato' un po' tardi. Non è stata determinante solo la mossa di De Rossi con El Shaarawy spostato. La partita è stata una sorpresa perché il Milan era stato fin qui convincente"

HIGHLIGHTS E PAGELLE DI MILAN-ROMA