Milan, delusione Leao e un attacco poco efficace

Nel momento migliore, la serata peggiore . Giovedi prossimo ci vorrà tutto un altro Milan all'Olimpico per ribaltare il risultato e guadagnare la semi-finale. Pioli ne ha parlato subito alla squadra negli spogliatoi e ha ribadito gli stessi concetti nell'allenamento del mattino dopo un'attenta analisi video dei tanti errori commessi contro la Roma. A tradire sono stati i capisaldi: Theo Hernandez, Loftus-Cheek, Bennacer... e soprattutto Leao . Mai così male Rafa nonostante arrivasse dal momento più brillante della stagione. Pochi tiri, nessuno in porta. Pochi dribbling, nessuno riuscito.

Una percentuale di duelli vinti pari al 33%, il resto delle volte Leao è andato sempre a sbattere contro il muro difensivo avversario. Così come Pulisic e Giroud. L'attacco rossonero solo contro la Juventus era stato meno pericoloso nel dato dei gol attesi. Eppure le occasioni per rimetterla in piedi il Milan le ha avute. Con Adli , con lo stesso attaccante francese, fermato solo dalla traversa con Svilar già battuto. Quelle due grandi occasioni e un rigore non visto hanno lasciati a Pioli piccoli, grandi rimpianti ma anche la consapevolezza di un Milan che non basterà la settimana prossima per cambiare la storia.