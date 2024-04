È il difensore italiano ad essere in vantaggio sul collega di reparto, titolare nell'ultima di campionato col Sassuolo ma mai tornato al cento per cento della forma dopo il rientro dall'ultimo infortunio. In gruppo anche Pobega, che però non gioca una partita da dicembre. Presente a seguire la squadra anche Ibra. Partita live giovedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Gabbia favorito su Thiaw. Tutti in gruppo salvo i forfait certi - sia per l'Olimpico in coppa che per il derby di lunedì - di Kalulu e Kjaer. Presente anche Pobega, anche se impegnato nelle immagini di inizio allenamento riprese da Sky in un lavoro leggermente personalizzato insieme a Gabbia. Il centrocampista ex Toro sta meglio, ma l'ultima partita giocata in stagione risale comunque al 17 dicembre scorso. Probabile formazione e ballottaggi: Gabbia è in pole per partire dal 1' insieme al rientrante da squalifica Tomori. Thiaw ha infatti giocato titolare col Sassuolo ma è in un periodo di affaticamento, visto che non è mai riuscito a tornare al cento per cento della forma dal rientro post infortunio. Gabbia, invece, dà più garanzie ed è favorito sul collega di reparto.