Uno sfogo monumentale, una reazione rabbiosa ed esilarante al tempo stesso, che agli over 40 non può non aver fatto fare un tuffo nel cinema anni ’80 (pazientate e ci arriviamo…). Siamo al 72’ di Roma-Milan, De Rossi è in piedi davanti alla panchina e per la tensione si muove quasi a scatti: ha già fatto più km in quell’area tecnica di quanti ne faceva da centrocampista… Gli si avvicina Llorente, gli chiede qualcosa facendo il gesto dell’orologio (dalle ricostruzioni post partita, pare gli stesse chiedendo quando doveva uscire Bove, uno dei cambi ‘in caldo’). Se c’è un dubbio sulla domanda, non ce ne sono sulla risposta dell’allenatore della Roma: “Voi me lo dovete dì, non io", si intuisce dal rabbioso labiale. Anche la reazione di Llorente entra nel mito: schizza via ad elastico, tipo difesa del Milan di Sacchi. De Rossi come il mitico commissario Auricchio, Llorente come De Simone, l’aiutante di Lino Banfi quel capolavoro di film che è ‘Fracchia la belva umana’ (1981). Se avete più di 40 anni, godetevi il ricordo sbloccato; se invece non sapete di cosa stiamo parlando, vi invitiamo (con la stessa energia di De Rossi) a vedete i due video qui sotto…