Mancini dedica gol a Mattia Giani. Poi si commuove

uefa

Dopo i quarti di finale delle coppe europee, fa un altro passo in avanti la Roma che stacca il Lipsia al 7° posto e si avvicina all'Inter. In testa c'è sempre il City, l'Atalanta è ora a un passo dalla top 20 mentre la Fiorentina entra tra le prime 50. Ecco come sono messe le squadre del nostro campionato e le prime 20 posizioni in assoluto