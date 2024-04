Buone notizie in casa Roma in vista della sfida al Bayer Leverkusen di giovedì 2 maggio, all'Olimpico, per la semifinale di andata di Europa League: Romelu Lukaku e Chris Smalling sono tornati a lavorare in gruppo e saranno entrambi a disposizione di Daniele De Rossi. Recuperi sicuramente importanti, in particolare quello del belga. Perché se per sostituire Smalling, comunque fondamentale per autorevolezza ed esperienza, ci sono in rosa diversi elementi che possono dare grandi garanzie, l'assenza di Lukaku è sempre pesata quando non era a disposizione. La sua centralità è apparsa evidente anche nell'ultima gara, al Maradona contro il Napoli, dove era stato chiamato a sostituirlo Azmoun: nessun altro attaccante nella rosa di De Rossi è in grado di assicurare quel lavoro completo in avanti che fornisce Lukaku, per caratteristiche fisiche, capacità di dare profondità e di collaborare con i compagni. Cose che né Azmoun né Abraham sono in grado di garantire. Per non parlare della confidenza con il gol che Lukaku ha in Europa League, dove è arrivato a quota 27 gol in carriera e viaggia alla media di una rete ogni 130' in questa stagione.