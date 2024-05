Europa League e Conference: arbitri delle finali

Il Comitato Arbitrale UEFA ha stabilito gli arbitri per le tre finali delle coppe europee. Borussia-Real Madrid di Champions League sarà diretta dallo sloveno Slavko Vinčić, prima finale per lui, Atalanta-Bayer Leverkusen avrà il romeno Isvan Kovacs come direttore di gara mentre, in Conference, sarà il portoghese Soares Dias a dirigere Fiorentina-Olympiacos

