Dove vedere Roma-Bayer Leverkusen

La partita tra la Roma e il Bayer Leverkusen, semifinale d'andata di Europa League , si gioca oggi, giovedì 2 maggio alle ore 21 su Sky. Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile, commento di Aldo Serena. A bordocampo Paolo Assogna, Angelo Mangiante e Niccolò Omini. Diretta Gol con Federico Zancan. Da non perdere su Sky Sport Uno , Sky Sport 24 , NOW e anche su Sky Sport 4K , alle 20 e alle 23 studi con Leo Di Bello in conduzione; con lui Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis, Beppe Bergomi. Su Sky e NOW tutte le partite live, grazie anche a Diretta Gol , per seguire gli incontri in contemporanea alle ore 21.

I numeri di Roma e Bayer Leverkusen

Roma e Bayer Leverkusen si incontreranno per la seconda stagione consecutiva in semifinale di Europa League, i giallorossi avevano vinto 1-0 tra andata e ritorno nella scorsa edizione del torneo, per poi perdere la finale ai rigori contro il Siviglia. Il Bayer Leverkusen ha vinto la prima partita contro la Roma nella fase a gironi della Champions League 2004/05 (3-1 in casa), anche se da allora non ha più battuto i giallorossi (3 pareggi, 2 sconfitte). L’unica volta in cui due squadre si sono affrontate in due stagioni consecutive in semifinale di Coppa Uefa/Europa League è stata nel 1984/85-1985/86, quando il Real Madrid raggiunse in entrambi i casi la finale superando l’Inter. La Roma ha raggiunto la semifinale di una delle maggiori competizioni europee per la quarta stagione consecutiva, dal 2020/21 solo il Real Madrid ci è riuscito; i giallorossi avevano raggiunto questa fase in quattro delle 37 campagne europee precedenti (1969-70, 1983-84, 1990-91, 2017-18). Il Bayer Leverkusen ha raggiunto la semifinale nelle maggiori competizioni europee per la quinta volta e per la seconda stagione consecutiva; i tedeschi sono arrivati in finale di Coppa Uefa e di Champions League rispettivamente nel 1987/88 e nel 2001/02, venendo eliminati in questa competizione nella scorsa stagione e nel 1994/95, entrambe le volte contro una squadra italiana (Roma e Parma). La Roma ha perso solo una delle ultime 25 partite in casa in Europa League (19 vittorie, 5 pareggi), vincendo 10 delle ultime 11 (1 pari), solo Villarreal (35), Siviglia (28) e Sporting (25) contano più successi interni nella competizione rispetto ai giallorossi (24). Il Bayer Leverkusen è rimasto imbattuto nelle 10 gare giocate in questa Europa League (8 vittorie, 2 pareggi), le squadre precedenti ad aver raggiunto la finale senza mai perdere dalla fase a gironi in poi sono il Chelsea nel 2018/19, il Villarreal nel 2020/21 e l’Eintracht Francoforte nel 2021/22, tutte hanno poi vinto il torneo.