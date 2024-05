Nonostante la sfida di ritorno ancora da dover giocare, il Bayer Leverkusen sogna già la finale di Europa League a Dublino, in programma il 22 maggio. Per poterci arrivare, la squadra di Xabi Alonso dovrà mantenere il 2-0 contro la Roma di De Rossi della sfida d’andata. Nonostante ci siano ancora 90 minuti tutti da giocare, e un esito non ancora certo, sui social il Bayer Leverkusen ha pubblicato un post nel quale venivano date le indicazioni ai tifosi per poter comprare il biglietto per la finale: "I 12.000 biglietti che il Bayer riceverebbe come finalista – si legge dal tweet del club – riguardanti il lato nord della Dublin Arena costerebbero tra i 40 e i 150 euro". Appena notato l’errore, la squadra tedesca ha provato a rimediare decidendo di modificare il post: "Dovessimo domani raggiungere la finale di Europa League battendo la Roma, da venerdì inizierà la vendita dei biglietti per Dublino". Un errore che non è di certo passato inosservato. Ora, la parola passa al campo, in particolare a domani per la sfida di ritorno con il grande obiettivo della Roma di De Rossi di provare a ribaltare il risultato dell’andata.