L’allenatore del Leverkusen parla così a Sky in vista del match di ritorno contro la Roma: "Siamo concentrati sul match di domani. Siamo molto cauti ma anche preparati". Poi, sul rientro di Dybala in casa Roma: "De Rossi ha tante opzioni, può giocare con due punte e non solo. Ha tanti giocatori di qualità e per questo ci prepariamo a scenari diversi"

Xabi Alonso si prepara alla sfida di domani tra Bayer Leverkusen-Roma, in programma domani, giovedì 9 aprile, alle ore 21:00 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (252) e in streaming su NOW. Si riparte dal 2-0 dell’andata in favore in favore della squadra tedesca. In vista del match di ritorno, l’allenatore del Bayer è intervenuto in esclusiva su Sky.