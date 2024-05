Dove vedere Bayer Leverkusen-Roma

Semifinale di ritorno di Europa League per la Roma che gioca in trasferta in casa del Bayer Leverkusen stasera, giovedì 9 maggio alle ore 21, in diretta su Sky , canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

La partita tra il Bayer Leverkusen e la Roma, semifinale di ritorno di Europa League, si gioca oggi, giovedì 9 maggio alle ore 21 su Sky. Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Fabio Caressa, commento di Beppe Bergomi. A bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Diretta Gol con Riccardo Gentile. Da non perdere su Sky Sport Uno, Sky Sport 24, NOW e anche su Sky Sport 4K, alle 20 e alle 23 studi con Leo Di Bello in conduzione; con lui Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis e Aldo Serena. Su Sky e NOW le partite live, grazie anche a Diretta Gol , per seguire i due incontri in contemporanea alle ore 21.

I numeri di Bayer Leverkusen e Roma

Nei sette precedenti tra Bayer Leverkusen e Roma, entrambe le squadre hanno ottenuto due vittorie a testa (tre pareggi). Tuttavia, la vittoria del Leverkusen all'andata è coincisa con il primo successo di una squadra ospite nei confronti tra queste due formazioni (2-0). La Roma non ha vinto in nessuna delle ultime sei trasferte contro squadre tedesche in competizioni europee (2 pareggi, 4 sconfitte) e ha segnato solo sei gol in queste partite. L'ultima vittoria risale al dicembre 2000, un 3-0 sull'Amburgo in Coppa UEFA (sedicesimi di ritorno). Il Bayer Leverkusen potrebbe qualificarsi per la sua terza finale in una grande competizione europea, dopo quella di Coppa UEFA 1987-88 e di Champions League 2001-02. La Roma potrebbe diventare la terza squadra a raggiungere la finale in almeno due edizioni di fila dell’Europa League, dopo il Benfica (2012-13 e 2013-14) e il Siviglia (2013-14, 2014-15 e 2015-16). Xabi Alonso potrebbe diventare il sesto allenatore spagnolo a raggiungere una finale di Europa League, con la Spagna che detiene già il record di maggior numero di tecnici arrivati all’ultimo atto del torneo: cinque (Sánchez Flores, Benítez, Emery, Lopetegui e Mendilibar). Nove delle precedenti 14 finali di questa competizione hanno visto un allenatore spagnolo alla guida di una delle squadre coinvolte. Con nove vittorie nelle 11 partite disputate in Europa League in questa stagione (2 pareggi), la percentuale di successi del Bayer Leverkusen (82%) è la seconda più alta tra le formazioni che hanno affrontato almeno 10 partite in una singola edizione del torneo dopo l'Atlético de Madrid nel 2011-12 (87% - 13/15). I Colchoneros vinsero poi il trofeo al termine di quella stagione. La Roma non ha trovato il gol nel match di andata con il Bayer Leverkusen e potrebbe terminare entrambe le sfide di una fase a eliminazione diretta di una principale competizione europea senza segnare per la prima volta dagli ottavi di finale di Champions League 2015/16 (vs Real Madrid, sconfitta per 2-0 sia all’andata che al ritorno); l’ultimo precedente in Coppa UEFA/Europa League risale invece alla stagione 1999/00, quando fu eliminata dal Leeds agli ottavi di finale (0-0 in casa, 0-1 in trasferta).