L'Atalanta cala il tris all'Olympique Marsiglia e vola a Dublino per la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Ottima prova della squadra nerazzurra, con una difesa che non ha concesso nulla e un centrocampo che ha supportato alla grande l'attacco. Lookman il migliore in campo, ma il voto più alto (8) è per Gasperini. Le pagelle di Maurizio Compagnoni

ATALANTA-OLYMPIQUE MARSIGLIA 3-0: HIGHLIGHTS