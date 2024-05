L'allenatore del Leverkusen ha presentato su Sky Sport la finale di Europa League contro l'Atalanta: "Siamo soddisfatti per quanto abbiamo fatto finora, ma adesso si azzera tutto. Siamo focalizzati solo sulla finale, vogliamo continuare a proporre il nostro calcio essendo consapevoli che i nerazzurri sono forti. Arriviamo in un buon momento, tutti i giocatori stanno bene e vogliamo sfruttare questa grande opportunità"

È l'ultimo atto dell'Europa League, con il Bayer Leverkusen che mercoledì sera scendera in campo a Dublino contro l'Atalanta. I tedeschi stanno vivendo una grande annata, sono imbattuti da 51 partite e hanno già vinto la Bundesliga. Alla vigilia del match Xabi Alonso è intervenuto nella one-to-one di Sky Sport per presentare la gara contro i nerazzurri.

Lei da adolescente era venuto a studiare l'inglese a un'ora da Dublino, è un cerchio che si chiude?

"Sì, quando avevo 14 anni i miei genitori mi mandarono a 'scoprire il mondo' e sono venuto qui vicino".

Vi trovate a giocare una finale dopo una stagione del genere, che sensazioni prova?

"Siamo sicuramente soddisfatti per tutto quello che abbiamo raggiunto, ma domani si azzera tutto. Siamo focalizzati solo sulla finale, a prescindere dalla buona striscia di risultati utili consecutivi che abbiamo. Domani sarà una partita diversa, in uno scenario diverso e con un ambiente speciale. Dobbiamo continuare a proporre il nostro calcio, consapevoli che l'Atalanta è una squadra molto esigente".

Come si arriva a una doppia finale (mercoledì l'Europa League, sabato la DFB Pokal) dopo la festa dello scorso weekend?

"Tutti i momenti sono buoni per giocare una finale. Arriviamo a domani in un buon momento, con buona energia, tutti i giocatori stanno bene. La motivazione molto alta dopo tanti anni senza giocare una finale europea. Era il 2002, è passato molto tempo. Domani abbiamo una grande opportunità e vogliamo sfruttarla, bisgnerà competere al massimo livello perché altrimenti sarà impossibile vincere".

Dice sempre che l'Atalanta è una squadra 'esigente', cosa significa?

"Che gioca molto bene, sia in attacco che in difesa, che tutti gli avversari hanno problemi contro di loro. Per questo dobbiamo fare, sia con il pallone che senza, una buona partita. Giocando il nostro calcio, sfruttando le nostre caratteristiche, consapevoli che è una finale".