Anche Xabi Alonso a Sky, durante il riscaldamento dei suoi: "Tante finali nella mia carriera, ma questa è diversa per me perché non sarò in campo ma in panchina. La scelta di Palacios? Scelta in base al momento di forma". Poi sulle scelte di Gasperini (Koopmeiners più il tridente): "Mi aspetto un'Atalanta che attaccherà in modo molto aggressivo"