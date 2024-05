Bergamo rende omaggio all'Atalanta vincitrice dell'Europa League. Dopo la premiazione in Municipio, la squadra ha viaggiato per tutta la città su un bus scoperto ricevendo il caloroso abbraccio dei tifosi. Addirittura in centro una riproduzione della Coppa Uefa come monumento al centro di un parco

ATALANTA PREMIATA IN COMUNE, GASPERINI SI COMMUOVE