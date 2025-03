Il calendario degli ottavi di Europa League

Si torna in campo in Europa con l’Europa League, tutta da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 13 marzo, il ritorno degli ottavi di finale per la fase a eliminazione diretta. Tutte le partite, da seguire in contemporanea anche grazie a Diretta Gol, su Sky Sport 251 e NOW. Due le italiane in campo: giovedì alle 18.45 si inizia con la Roma e la Lazio, la prima impegnata in Spagna contro l’Athletic Bilbao, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW, mentre la seconda allo Stadio Olimpico contro i cechi del Viktoria Plzen, su Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.