Vigilia di Europa League tra i biancocelesti, che ripartono dal 2-1 ottenuto in Repubblica Ceca nell'andata degli ottavi di finale. Ne ha parlato a Sky Marco Baroni: "Dobbiamo giocare per vincere, non si possono fare calcoli e non li faremo. Stanchezza? Non può esserci di fronte a queste opportunità. Castellanos è recuperato e sarà della partita, Tavares da valutare". Lazio-Viktoria Plzen è in diretta giovedì alle 18.45 su Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Un vantaggio importante e una qualificazione da chiudere all'Olimpico. Si riparte dal 2-1 ottenuto in Repubblica Ceca, vittoria all'ultimo respiro con la prodezza di Isaksen nonostante la doppia inferiorità numerica. Obiettivo quarti di finale di Europa League per la Lazio, che ospita il Viktoria Plzen nel ritorno degli ottavi (diretta giovedì alle 18.45 su Sky Sport 253 e in streaming su NOW). Vietato pensare alla prossima avversaria (una tra Bodo/Glimt e Olympiacos), perché la qualificazione è ancora da conquistare. Ne ha parlato a Sky l'allenatore biancoceleste Marco Baroni.



Avete a disposizione due risultati a tre…

"Dobbiamo fare una partita per vincere, non si possono fare calcoli e non li faremo. Entreremo in campo con questa mentalità".



Gestire non è nel Dna della Lazio…

"Quando ci sono questo tipo di partite bisogna giocarle come se fosse l’ultima. I calcoli li puoi fare negli ultimi minuti, dovremo entrare con tutta la voglia di andare avanti".



Che indicazioni ha lasciato la gara d'andata?

"Affrontiamo una squadra aggressiva con tanta corsa, lo dicono i dati dell'andata. Ci sarà da gestire la seconda palla e la verticalità, anche i palloni dentro la nostra area. Dovremo essere bravi a tenerli lontani. Servirà mentalità, spessore e qualità".



La squadra è stanca o no?

"Assolutamente no, la stanchezza va tolta dalla testa perché vogliamo avere sempre partite ravvicinate. Non c'è stanchezza di fronte a queste grandi opportunità".



Castellanos sta meglio? E Tavares ci sarà?

"Taty sta meglio, devo valutare ma sicuramente sarà convocato e sarà della partita. Ieri Tavares stava molto meglio, ora ci prendiamo del tempo per fare delle valutazioni. È un giocatore indispensabile ma non possiamo correre rischi".