Le probabili formazioni di Dinamo Kiev-Lazio

Primo match in Europa League per la Lazio, che affronterà mercoledì 25 settembre alle 21 la Dinamo Kiev. Ampio turnover per Baroni: verso la panchina Castellanos e Dia, mentre sono pronti a scendere in campo dall'inizio Pedro e Noslin. I terzini dovrebbero essere Marusic e Pellegrini. In porta confermato Provedel. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

