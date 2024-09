Alla vigilia dell'esordio in Europa League contro l'Athletic Bilbao (diretta giovedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW), Juric deve valutare le condizioni di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso non si è allenato per una contusione al ginocchio rimediata domenica contro l'Udinese. Out anche Le Fée

