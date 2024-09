Le probabili formazioni di Roma-Athletic Bilbao

La Roma debutterà in Europa League contro l'Athletic Bilbao. Hermoso pronto a scendere in campo dall'inizio. Chance anche per Koné e Baldanzi, nessun dubbio su Dybala e Dovbyk. Verso forfait Pellegrini per un trauma contusivo al ginocchio rimediato contro l'Udinese e out Le Fée. Nella squadra di Valverde spicca il talento di Nico Williams, messo in mostra all'Europeo. Partita visibile giovedì 26 settembre alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

IL NUOVO FORMAT DELL'EUROPA LEAGUE