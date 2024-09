La prima serata di Europa League ha regalato subito grandi gol, come quello del 18enne tedesco Max Moerstedt. L'attaccante dell'Hoffenheim, salito quest'anno in prima squadra, è entrato nel quarto d'ora finale nella sua prima in Europa contro il Midtjylland e trovato al 90' la rete del pari grazie a una splendida acrobazia. Vedere per credere...

