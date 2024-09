Juric: "Ottima Roma, dispiaciuti solo per l'1-1"

L'allenatore della Roma analizza il pari con l'Athletic: "Peccato per questo risultato perché ho visto momenti di grande calcio e cose molto belle, l'atteggiamento è quello giusto". Su Dybala: "Ha sentito un po' di dolore, vedremo". A fine gara parla anche Mancini: "Rode prendere gol su palla inattiva". Baldanzi: "Meritavamo qualcosa in più" HIGHLIGHTS - PAGELLE

E' deluso solo per il risultato Ivan Juric, che ci tiene a elogiare la prova della sua Roma, specie nel primo tempo: "Ci sono stati momenti bellissimi, di grande calcio e cose belle, loro sono una squadra di grande velocità, sulle seconde palle ti pressano e abbiamo sofferto un po' ma non abbiamo subito occasioni - dice a fine gara - E' un grandissimo peccato, avevamo creato tanto nel primo tempo e dovevamo essere più cattivi e avere più qualità, anche l'occasione di Soulé nel secondo tempo è stata determinante. Ma ho visto molte cose positive". Il gol subito fa un po' rabbia: "Sulla punizione siamo 2 contro 1, le posizioni erano giuste, se siamo in superiorità dobbiamo prenderla, sono piccoli dettagli, peccato perché i ragazzi hanno fatto una gara ottima". Sulla sostituzione di Dybala nell'intervallo: "Ha sentito un po' di fastidio, ora vediamo, non volevamo rischiare niente. Vedremo domani".



"Baldanzi e Pisilli, ragazzi giovani che hanno voglia di imparare" Juric ribadisce come la sua squadra sia stata applicata nelle direttive date nel preparare questa partita: "Siamo stati un po' lenti nei primi 10', poi ci siamo sciolti, li abbiamo messi sotto e dovevamo fare più gol, raramente superavano il centrocampo - spiega ancora - Ci sono molte cose positive, dispiace solo per il risultato, l'atteggiamento è giust". Sui giovani: "Ho dei giovani interessanti, Baldanzi mi ha fatto una grande impressione perché fa entrambe le fasi, ha forza, ha tecnica, può giocare sia da trequartista che da mezz'ala, anche Pisilli, sono ragazzi giovani ma hanno tanta voglia di imparare".

Mancini: "Prendere gol su palla inattiva rode" A fine gara deluso dal risultato anche Gianluca Mancini: "Nel primo tempo abbiamo fatto bene, nel secondo potevamo andare sul 2-0 con Matias: non è andata bene, ma si rifarà - dice - Loro poi hanno messo giocatori di gamba e noi ci siamo abbassati. Siamo un po' arrabbiati, prendere gol su palla inattiva rode". Cosa è successo? "Potevamo stare più svegli. Se fossimo stati più attivi, il gol non l'avevamo preso. E' andata così e cercheremo di guardare quanto sbagliato per migliorare". Sulla minore empatia con i tifosi: "La capiamo. C'è dispiaciuto tantissimo per quanto successo, mister De Rossi per noi era fondamentale. Bisogna fare i risultati per riappacificarci con il pubblico".