Alla vigilia del match tra Elfsborg-Roma, il capitano giallorosso è tornato a parlare dell’esonero di De Rossi a Sky: "Ringrazio Daniele per tutto quello che ci ha trasmesso, è eccezionale umanamente e professionalmente. Non ci aspettavamo l’esonero, non sentivamo il bisogno di cambiare. Non capisco i fischi dei tifosi, sono sempre stato il primo a metterci la faccia, mi prendo sempre le mie responsabilità, non accetto che il mio nome sia accostato a cose che non farei mai"

JURIC: "VIETATO ABBASSARE GUARDIA"