Seconda vittoria di fila in Europa League per i biancocelesti, che battono anche il Nizza. Soddisfatto Marco Baroni: "Partita interpretata nel modo giusto, questa squadra ha ampi margini di crescita. Li ringrazio per essersi messi a disposizione e per il lavoro in allenamento: mi danno tranquillità nelle scelte". Poi una battuta sul rigore 'conteso' tra Zaccagni e Castellanos: "Il rigorista è il capitano, Taty aveva già segnato..."

Due vittorie su due per la Lazio formato Europa League. Dopo il 3-0 all'esordio alla Dinamo Kiev, i biancocelesti si ripetono alla grande sotto il diluvio dell'Olimpico. Nizza dominato 4-1, altra prova di forza per una squadra che diverte e regala spettacolo nelle notti d'Europa. Non può che essere soddisfatto l'allenatore Marco Baroni: "Partita interpretata bene nel modo giusto, ho avuto risposte importanti dai giocatori che non erano scesi in campo domenica. La squadra deve avere la gioia nel lavoro e avere coraggio. Questo è un momento positivo, ma la concentrazione resta massima da parte di tutti. Dobbiamo crescere, questa squadra ha ampi margini di crescita. I cambi all’intervallo? Chi è uscito (Tchaouna e Dele-Bashiru, ndr) ha grande prospettiva, ma non pressavamo la palla e il Nizza ha qualità. Quando non porti pressione puoi andare in difficoltà. Ci serviva palleggio e alzarci sulla pressione: lo abbiamo fatto subito bene e abbiamo messo a sicuro il risultato". approfondimento Taty show, Lazio vince ancora: Nizza battuto 4-1

"Il rigorista è Zaccagni, Castellanos..." La coppia Dia-Castellanos è già a 10 gol in campionato: "Io cerco sempre di lanciare i giocatori nel senso di liberarli mentalmente. Tutti sanno che devono lavorare e lo facciamo tanto. Per sostenere queste partite, anche tatticamente, c’è bisogno di sacrificio anche verso il compagno. Se ci sono questi presupposti, la squadra può esprimere un bel calcio. Dia e Taty non danno riferimenti e assicurano mobilità. Bastava loro solo un po’ di sacrificio nel posizionamento". Baroni ha voluto complimentarsi con tutta la squadra: "Dai primi giorni del ritiro sono stati bravi i calciatori a mettersi a disposizione. Sono tutti molto ricettivi e dentro la nostra proposta di gioco. Devo ringraziarli per la partecipazione. Vedo il lavoro durante la settimana e questo mi dà la tranquillità delle scelte". Infine una battuta sul rigore 'conteso' tra Zaccagni e Castellanos: "Il rigorista è Zaccagni, ma ho anche altri ragazzi che lo possono tirare. Era giusto lo calciasse lui, Castellanos e Pedro avevano già segnato…". approfondimento Taty trascina, Pedro e Zac di qualità: le pagelle

E Zaccagni: "Stavolta l'ho calciato io" Così il capitano della Lazio nel post-partita: "Negli allenamenti vediamo come giochiamo. Il simbolo di stasera è stato il secondo tempo, dove su un campo quasi impraticabile abbiamo chiuso la partita. Il rigorista? Baroni dice che la vediamo noi in campo, quindi che sia io o Castellanos non c’è nessun problema. Stavolta il pallone me lo sono preso io… Quest’estate sono arrivati tanti giovani, ma ci sono anche giocatori esperti e da tempo in squadra. Si stanno integrando nel modo giusto. Il mister è una bellissima persona e un grande allenatore: è stato facile per tutti creare un bel rapporto".

Castellanos: "Vi spiego la mia esultanza..." Migliore in campo con due gol e un rigore procurato, Valentin Castellanos ha festeggiato al meglio il suo 26° compleanno: "Stasera festeggerò con la famiglia. La squadra ha giocato una partita incredibile contro una squadra forte. Bella serata. L’esultanza? È per il mio cane, l’ho omaggiato così. Oggi è anche il suo compleanno, festeggia due anni. L’avevo promesso alla mia ragazza. Immobile era ingombrante? No, penso che giocare qui sia una grande responsabilità. L’anno scorso ho giocato tanto, ma ho continuato a lavorare. Con Baroni giochiamo molto bene, attacchiamo di più. La squadra sta bene in campo ed è importante".

Pedro: "Baroni mi sta dando fiducia" Autore del vantaggio, il 37enne Pedro ha aggiunto: "Siamo in un buon momento di forma e dobbiamo continuare così. Siamo tutti contenti insieme ai nostri tifosi. Peccato per il tempo e la tanta pioggia che ha condizionato il gioco, ma abbiamo ottenuto una bella vittoria. Era da tanto che non giocavo tanto e non segnavo, Baroni mi ha dato l’opportunità e l’ho sfruttata. Il mio gol più bello in carriera? Ne ho fatti tanti di belli… Stiamo lavorando bene col mister, ha un’idea chiara di cosa fare e noi lo seguiamo. Mi sta dando fiducia in Europa League e cerco di approfittarne".