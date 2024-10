Due vittorie su due in Europa League per la squadra di Baroni, che travolge anche i francesi dopo il 3-0 alla Dinamo Kiev. Biancocelesti fermati in avvio dai legni di Castellanos e Vecino, ma avanti grazie al sinistro di Pedro. Taty festeggia il suo 26° compleanno col gol del raddoppio, accorcia Boga prima dell'intervallo. Castellanos si ripete col bis convalidato dal Var e procurandosi il rigore del 4-1, trasformato da Zaccagni

