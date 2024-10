Dove vedere Lazio-Nizza

La partita tra Lazio e Nizza di Europa League si gioca oggi, giovedì 3 ottobre alle ore 18.45 su Sky. Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Uno, Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara, commento Fernando Orsi, bordocampo Matteo Petrucci e Manuele Baiocchini. Diretta Gol con Antonio Nucera. Da non perdere dalle 18, dalle 20 e dalle 23 – su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW – lo Studio Europa League con Mario Giunta in conduzione; con lui Giuseppe Bergomi, Andrea Marinozzi e Marco Bucciantini. Spazio news affidato a Vittoria Orlando. Su Sky e NOW tutte le partite live, grazie anche a Diretta Gol (Sky Sport 251 e NOW), per seguire gli incontri in contemporanea alle ore 18.45.

La novità After Party- Best of Europe

Alle 23.30 (su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K) da non perdere la novità 'After Party – Best of Europe', il nuovo appuntamento condotto da Federica Masolin che, in un’ora, ricostruirà tutto quello che è successo nella tre giorni di sfide continentali, con i commenti di chi ha vissuto in prima persona le emozioni delle partite, per rivivere tutto il meglio delle Coppe. Ospiti in studio Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside.