Dove vedere Roma-Dinamo Kiev

Terza giornata di Europa League con la Roma impegnata oggi in casa con la Dinamo Kiev. Appuntamento su Sky e in streaming su NOW . Diretta dalle ore 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K

La partita tra Roma e Dinamo Kiev di Europa League si gioca oggi, giovedì 24 ottobre alle ore 18.45 su Sky . Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Uno, Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Paolo Ciarravano, commento di Lorenzo Minotti. A bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Diretta Gol con Riccardo Gentile. Da non perdere su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW - lo Studio Europa League - dalle 18, dalle 20.45 e dalle 23- con Mario Giunta in conduzione; con lui Giuseppe Bergomi, Andrea Marinozzi e Marco Bucciantini. Spazio news affidato a Vittoria Orlando. Su Sky e NOW tutte le partite live, grazie anche a Diretta Gol (Sky Sport 251 e NOW), per seguire gli incontri in contemporanea alle ore 18.45.

I numeri di Roma e Dinamo Kiev

Quinto confronto tra Roma e Dinamo Kiev in tutte le competizioni, tutti andati in scena nella fase a gironi della Champions League; i giallorossi hanno perso due volte nel 2004/05, vincendo, però, entrambe le sfide nel 2007/08. La Roma ha vinto tutte le ultime cinque partite nelle maggiori coppe europee contro squadre ucraine e non è mai arrivata a sei successi di fila contro club della stessa nazione in queste competizioni (serie di cinque anche contro formazioni russe tra il 1996 e il 2014). La Dinamo Kiev ha vinto soltanto una delle 13 trasferte (5N, 7P) disputate contro squadre italiane, ovvero quella 3-0 ai danni della Roma, nel settembre 2004.

La Roma non vince da quattro partite (2N, 2P) di Europa League: si tratta della serie più lunga di match consecutivi senza successi per la squadra giallorossa nella competizione (inclusa Coppa UEFA). La Roma ha registrato una sconfitta (0-2 vs Bayer Leverkusen lo scorso 2 maggio) e un pareggio (1-1 vs Athletic Bilbao il 26 settembre) nelle ultime due gare casalinghe di Europa League e solo una volta nella sua storia è arrivata a tre match interni di fila (esclusi play-off) senza successi in Coppa UEFA/UEL: tra il 2010 e il 2015 (1N, 2P – contro Panathinaikos, Feyenoord e Fiorentina in quel caso). La Dinamo Kiev ha subito nove sconfitte nelle ultime 10 gare (1N) di Europa League, perdendo le tre più recenti con un punteggio complessivo di 7-0. La Dinamo Kiev è una delle due squadre, assieme al Ludogorets, a non avere ancora trovato il gol in questa Europa League.