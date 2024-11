Il calendario delle partite di Europa League

Si torna in campo in Europa per la quarta giornata della “League Phase” di Europa League, tutte da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Si parte già mercoledì 6 novembre con un match di Europa League in programma alle 16.30: Besiktas-Malmoe su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Giovedì 7 novembre alle 18.45 si inizia con la Roma, impegnata in Belgio contro l’Union Saint Gilloise. Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Aldo Serena. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Paolo Assogna. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Alle 21.00 tocca alla Lazio, impegnata all’Olimpico contro il Porto, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Fernando Orsi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Matteo Petrucci e Manuele Baiocchini