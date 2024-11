L'allenatore della Roma a Sky Sport al termine del pareggio contro l'Union Saint-Gilloise: "È un risultato negativo. Stiamo facendo errori individuali che paghiamo. Dispiace per i ragazzi che stanno dando tutto, ma non riusciamo a cogliere tutto quello che mettono". Sulle possibili soluzioni per uscire dalla situazione complicata: "Ci vuole forza del gruppo per uscire da questa situazione". Infine, su un possibile incontro con la società: "Non posso e non voglio entrare in altre discussioni" UNION SG-ROMA 1-1

Niente da fare per la Roma che pareggia contro l'Union Saint-Gilloise per 1-1: "Ci sono stati tratti positivi dove abbiamo fatto cose giuste e tratti negativi di poca intensità. È però un risultato negativo – ha detto Ivan Juric a Sky Sport – ma alla fine è comunque un punto. Oggi non possiamo essere però molto soddisfatti per la prestazione fatta". Il gol del pareggio dei padroni di casa è nato da una scivolata di Svilar: "Stiamo commettendo degli errori individuali, ma capita. Può essere anche uno stato mentale. Ci capita spesso. Dispiace per i ragazzi che stanno dando tutto, ma non riusciamo a cogliere tutto quello che mettiamo".

"Non sappiamo esser tosti a sufficienza" Sulla partita pareggiata per 1-1: "Non è stata una partita brillantissima. Nel secondo tempo siamo partiti bene e abbiamo fatto gol. Stiamo facendo errori individuali che paghiamo. Il calcio è così. Ci sono partite non brillanti che porti a casa ma noi al momento non riusciamo. Non sappiamo essere tosti a sufficienza". Sulle possibili soluzioni per poter uscire dalla situazione complicata: "Penso che ci sono stati momenti molto positivi dove ci sono mancati risultati. Se oggi vincevi resti molto felice. Con tutta questa negatività intorno devi essere forte, resiliente. Ci vuole la forza del gruppo per uscire da questa situazione".