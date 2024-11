Il difensore della Roma a Sky Sport dopo l’1-1 contro l'Union Saint-Gilloise: "È normale essere arrabbiati, delusi, ma non dobbiamo abbatterci. In questo momento conta solo la vittoria da conquistare per i nostri tifosi che continuano a darci qualcosa in più. Sono il 60-70% delle nostre vittorie, non possiamo dirgli niente. Sta a noi cercare di far ritornare tutto questo". E sul gruppo: "I risultati non stanno venendo, però il gruppo non è da toccare perché sta facendo il massimo" HIGHLIGHTS DI UNION SG-ROMA 1-1

La Roma manca la conquista della seconda vittoria in Europa League. A Bruxelles, contro l'Union Saint-Gilloise, finisce 1-1. Nei giallorossi, in gol Gianluca Mancini che nel post partita è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "I risultati fanno tanto e noi veniamo dalla sconfitta a Verona e dal pareggio di oggi. È normale essere arrabbiati, delusi, ma non dobbiamo abbatterci. Dobbiamo fare qualcosa di più perché quello che stiamo facendo non basta. Siamo professionisti e in campo cerchiamo di mettere tutto quello che ci dice il mister. Non molliamo e cercheremo domenica di portare a casa i 3 punti che sono la cosa più importante".

"Il gruppo sta facendo il massimo, dobbiamo essere coesi" Su un possibile incontro con la società: "Io sono qua per fare il calciatore, cercando di impegnarmi al meglio. Il presidente fa le sue scelte. Le questioni societarie non spettano a me. Quando ci è stato chiesto abbiamo dato il nostro parere, ma altrimenti noi calciatori ci limitiamo a stare in campo". E su quale giocatore possa essere il leader della squadra: "In questo spogliatoio ci sono tanti campioni e, prima di tutto, uomini. Passo più tempo con loro che con la mia famiglia. Sono tutti ragazzi leader. Cerchiamo di fare più coesione possibile. Sappiamo che questo è un momento triste perché i risultati non stanno venendo, però il gruppo non è da toccare perché sta facendo il massimo".

"I tifosi meritano di più" Sulla partita: "Il pareggio fa male. In questo momento conta solo la vittoria da conquistare per i nostri tifosi che continuano a darci qualcosa in più. Sono il 60-70% delle nostre vittorie, non possiamo dirgli niente. Sta a noi cercare di far ritornare tutto questo".