I due ex Napoli protagonisti nella vittoria del "Gala" contro il Tottenham nella quarta giornata di Europa League. Mertens ha servito gli assist per entrambi i gol di Osimhen, autore di una doppietta nel 3-2 finale. I giallorossi raggiungono così quota 10 punti in classifica. Gli Spurs restano fermi a 9

C'è un po' di "azzurro" nella vittoria del Galatasaray contro il Tottenham. I turchi si sono imposti 3-2 nella quarta giornata di Europa League grazie alla doppietta di Victor Osimhen e ai due assit di Dries Mertens: i due ex calciatori del Napoli si sono cercati e trovati, con il belga che ha fornito in entrambe le occasioni il passaggio decisivo all'attaccante nigeriano. Di Akgun il gol che ha sbloccato il match, mentre per gli inglesi sono andati a segno Lankshear (successivamente espulso al 60') e Solanke. Successo che permette alla squadra di Buruk, ancora imbattuta, di raggiungere quota 10 punti in classifica; si ferma, invece, la corsa degli Spurs che erano reduci da tre successi consecutivi.