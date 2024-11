Dove vedere Union Saint Gilloise-Roma

Quarta giornata di Europa League con la Roma impegnata oggi in trasferta contro l'Union Saint-Gilloise. Appuntamento su Sky e in streaming su NOW . Diretta dalle ore 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252

Telecronaca Riccardo Gentile, commento Aldo Serena, a bordocampo Paolo Assogna. Diretta Gol con Daniele Barone. Da non perdere su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW - lo Studio Europa League -dalle 18, dalle 20 e dalle 23-con Mario Giunta in conduzione; con lui Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news Vittoria Orlando. Su Sky e NOW tutte le partite live, grazie anche a Diretta Gol (Sky Sport 251 e NOW), per seguire gli incontri in contemporanea alle ore 18.45.

I numeri di Union Saint-Gilloise e Roma

Tutti e quattro i precedenti tra Union Saint-Gilloise e Roma si sono svolti nella Coppa delle Fiere tra il 1959 e il 1960: entrambe le squadre hanno vinto una volta ciascuna, con due pareggi a completare il quadro. La Roma è imbattuta nelle ultime 14 sfide contro avversarie provenienti dal Belgio in tutte le competizioni (9V, 5N); l’ultima sconfitta contro squadre di questo tipo è stata per 1-0 contro il Club Brugge nella Coppa UEFA 1975-76. L’Union Saint-Gilloise non ha ancora vinto in questa stagione nelle competizioni europee avendo perso quattro delle cinque gare giocate (1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 16 gare in queste competizioni (7V, 5N).

La Roma ha vinto solo una delle ultime sette trasferte in Europa League (3N, 3P), dopo la sconfitta nella più recente (0-1 contro l’ Elfsborg), i giallorossi potrebbero perdere senza segnare due gare esterne di fila per la prima volta nella competizione.

Nonostante abbia effettuato 16 tiri in più rispetto agli avversari in questa Europa League (49 tiri effettuati, 33 concessi), l'Union Saint-Gilloise non vince da tre partite (1N, 2P). L'unica squadra senza vittorie con una differenza maggiore tra tiri effettuati e concessi è il Manchester United (60-31). Per la seconda volta tra Coppa UEFA ed Europa League, la Roma ha segnato solo due gol dopo le prime tre gare nella competizione (la prima nel 1975/76 alla prima partecipazione) e dopo le prime quattro gare in una singola edizione del torneo non ha mai realizzato meno di quattro reti (quattro nel 2014/15, 1998/99 e 1975/76).