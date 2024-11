In svantaggio dopo il gol di Mijnans, la squadra turca pareggia prima dell'intervallo grazie a due ex Serie A e a un fratello d'arte. Mertens si libera sulla destra e crossa per la testa di Osimhen, che supera Zoet (portiere dai trascorsi italiani) ma non Peer Koopmeiners. Ben piazzato ma impreciso il difensore olandese, fratello minore del giocatore della Juventus, che cicca il controllo e si trascina il pallone oltre la linea di porta. Non se ne accorge l'arbitro Fesnic: ci pensa il Var a convalidare la rete