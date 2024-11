Dove vedere Tottenham-Roma

La Roma è impegnata stasera contro il Tottenham. L’incontro sarà visibile alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella, commento Riccardo Montolivo, a bordocampo Angelo Mangiante e Gianluigi Bagnulo; Diretta Gol con Riccardo Gentile. Da non perdere su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW - lo Studio Europa League -dalle 18, dalle 20 e dalle 23-con Mario Giunta in conduzione; con lui Beppe Bergomi, Marco Bucciantini, Andrea Marinozzi e Valeri Bojinov. Spazio news Vittoria Orlando. Su Sky e NOW tutte le partite live, grazie anche a Diretta Gol (Sky Sport 251 e NOW), per seguire gli incontri in contemporanea alle ore 18.45 e alle 21.

I numeri di Tottenham e Roma

Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Tottenham e Roma. Gli Spurs hanno perso solo una delle 10 partite casalinghe contro squadre italiane tra tutte le competizioni europee (5V, 4N): 1-2 contro la Juventus nel marzo 2018. La Roma ha vinto solo una delle 23 trasferte contro squadre inglesi tra tutte le competizioni europee (8N, 14P) e non ha ottenuto alcun successo nelle ultime 15 gare fuori casa contro queste formazioni, dall'1-0 in casa del Liverpool nel febbraio 2001. Il Tottenham ha perso l’ultimo match di Europa League contro il Galatasaray e non registra almeno due sconfitte di fila nelle grandi competizioni europee dal periodo tra dicembre 2019 e marzo 2020 (tre in quel caso in Champions League). Il Tottenham ha vinto le ultime sette partite casalinghe di Europa League senza subire gol e segnando ben 19 reti. La Roma ha vinto solo una delle ultime sei gare in competizioni europee (3N, 2P): successo all’Olimpico per 1-0 contro la Dinamo Kiev lo scorso 24 ottobre. La Roma ha segnato solo tre reti in questa edizione dell’Europa League, solo una volta nella loro storia i giallorossi avevano realizzato meno gol dopo i primi quattro match stagionali nelle grandi competizioni europee: un gol nel 2002/03 (in Champions League in quel caso).