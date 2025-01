Giallorossi qualificati ai playoff di Europa League dopo il 2-0 all'Eintracht, gara analizzata da Ranieri: "È stata una gran bella vittoria. I grandi giocatori si vedono in queste partite: Hummels è un punto di riferimento per i compagni. Shomurodov via sul mercato? Gli ho detto di restare con noi. E Soulé ci mostrerà il meglio". Sul percorso in stagione: "Facciamo passo per passo senza promettere nulla"

La Roma allontana la paura, batte l'Eintracht e si conquista un posto ai playoff di Europa League. Missione compiuta all'Olimpico, dove i giallorossi superano i tedeschi con un gol per tempo e affronteranno una tra Ferencvaros e Porto. Agli ottavi c'è il rischio di incrociare la Lazio, ma sarà un altro sorteggio (non quello di venerdì 31 gennaio, ma a febbraio) a delineare il tabellone della fase a eliminazione diretta. Intanto chi è soddisfatto del traguardo è Claudio Ranieri : " Quando ci sono queste partite, i grandi giocatori si vedono . Chi ha giocato i Mondiali prende i compagni per mano. Dietro siamo stati molto attenti, temevamo le loro ripartenze. Siamo stati bravi e girato palla velocemente. È stata una gran bella vittoria". Su Hummels : "Io guardo le cose per come vedo il calcio. Mi sembrava normale inserirlo in squadra, lo stimavo guardandolo. È un giocatore immenso, intelligente e punto di riferimento per i compagni . Gli ho detto di restare, perché sarà lui a trascinare la squadra. Ai ragazzi dico così: 'Il corpo è la vostra azienda, guardate Hummels che continua a guadagnare…'". Shomurodov? Gli ho detto di restare con noi. I ragazzi gli vogliono bene, il pubblico lo ama. L’ho avuto a Cagliari, è sorridente. E poi mi incavolo sempre con lui… Sa che gli voglio bene".

"Soulé ci mostrerà il meglio"

L'allenatore della Roma ha aggiunto: "A Soulé ho detto che deve determinare qualcosa di importante e bello, perché ha le qualità per farlo. Capisco che passare da Frosinone a Roma non sia facile: il carattere e la personalità fanno la differenza. Sta entrando in questo meccanismo, ho fiducia in lui e ci mostrerà il meglio". Ranieri ha quindi scherzato alla domanda sul tabellone che inizierà a delinearsi: "Temevano la retrocessione, ora siamo favoriti per vincere? Facciamo passo per passo senza promettere nulla. Stiamo crescendo, sono contento perché chi entra dà qualcosa in più. Sono tutti ragazzi importanti, questo per un allenatore è importante. A che punto è la crescita e quando è cominciata? È stata una cosa silenziosa, ancora non l'ho capita e la voglio vedere… Dobbiamo continuare così con umiltà".